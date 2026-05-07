Тырныауз станет новым туристическим центром КБР

На проходящем в Кабардино-Балкарии форуме представили масштабную концепцию превращения самого высокогорного города России Тырныауза в новый туристический центр.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Нальчике представил идею развития Тырныауза как новой точки притяжения на туристической карте страны. Об этом руководитель республики заявил на панельной сессии межрегионального форума креативных индустрий "Креативный Эльбрус".

Концепция предполагает использование уникального географического статуса города для создания туристической инфраструктуры. В качестве проектов Коков назвал строительство самого большого аквариума в России, открытие высокогорной кофейни и реконструкцию старых рудников.

Вопросам модернизации Тырныауза и Приэльбрусья на форуме посвятили отдельную стратегическую сессию. Эксперты разрабатывают дорожную карту для формирования креативной экономики в регионе.

Мероприятие "Креативный Эльбрус" проходит в Кабардино-Балкарии впервые и выступает площадкой для взаимодействия региональных предпринимателей, создателей контента и федеральных экспертов. В практическую программу включены мастер-классы по событийному туризму и продвижению территорий.