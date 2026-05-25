Рубио прилетел в Ереван

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня прибыл в Ереван, где его встретил глава МИД Армении. Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в аэропорту.
По ее итогам, как сообщили сегодня в Госдепе, состоится подписание меморандума о взаимопонимании. Никакой информации о его содержании нет.