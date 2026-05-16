Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с празднованием годовщины Дня независимости.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отправл поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, сообщила президентская пресс-служба.

"От имени своего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана"

– Реджеп Тайип Эрдоган

В своем поздравлении турецкий президент отметил, что за годы независимости роль Азербайджана в мировой политике последовательно укрепляется и значительно растет международный авторитет Баку.

В поздравительном письме особо подчеркивается сильная культурно-историческая связь двух стран.

"Глубоко укоренившиеся братские и солидарные отношения между Турцией и Азербайджаном, черпающие свою силу в общей истории, с каждым днем становятся еще крепче"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции заявил о том, что намерен еще больше углубить азербайджано-турецкое партнерство.

"Наша сильная солидарность, сотрудничество и совместные проекты и в дальнейшем будут вносить значительный вклад в благосостояние наших народов"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также турецкий президент особо отметил роль связи двух стран на уровне Организации тюркских государств.

Турция и Азербайджан совместно оказывают позитивное влияние на укрепление сотрудничества и единства во всем тюркском мире, подчеркнул он.

В конце своего поздравления Эрдоган пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу — дальнейшего процветания и прогресса.