Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отправл поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, сообщила президентская пресс-служба.
"От имени своего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана"
– Реджеп Тайип Эрдоган
В своем поздравлении турецкий президент отметил, что за годы независимости роль Азербайджана в мировой политике последовательно укрепляется и значительно растет международный авторитет Баку.
В поздравительном письме особо подчеркивается сильная культурно-историческая связь двух стран.
"Глубоко укоренившиеся братские и солидарные отношения между Турцией и Азербайджаном, черпающие свою силу в общей истории, с каждым днем становятся еще крепче"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции заявил о том, что намерен еще больше углубить азербайджано-турецкое партнерство.
"Наша сильная солидарность, сотрудничество и совместные проекты и в дальнейшем будут вносить значительный вклад в благосостояние наших народов"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Также турецкий президент особо отметил роль связи двух стран на уровне Организации тюркских государств.
Турция и Азербайджан совместно оказывают позитивное влияние на укрепление сотрудничества и единства во всем тюркском мире, подчеркнул он.
В конце своего поздравления Эрдоган пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу — дальнейшего процветания и прогресса.