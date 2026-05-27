В Иране назвали прекращение атак на Ливан одним из условий сделки с США

Прекращение ударов Израиля по территории Ливана – это ключевое условие достижения мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщил 28 мая Али Багери, заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ.
Выступая на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ, он напомнил, что это условие было выдвинуто на старте переговоров.
"С самого начала этих переговоров (с США – прим. ред) немедленное прекращение всех атак на Ливан является основополагающим условием переговоров"
– Али Багери
23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.
Через несколько дней после этого СМИ сообщили, что представители США и Ирана на переговорах одобрили проект рамочного соглашения на 95%. По их данным, сторонам осталось достичь консенсуса по конкретным пунктам о ядерном арсенале и Ормузском проливе.