Грузия резко увеличила доходы от экспорта фундука

Грузия в апреле 2026 года отправила на экспорт 1,1 тыс т фундука общей стоимостью $11 млн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики

По сравнению с апрелем прошлого года объем экспорта вырос на 7% или на 70,1 т, а выручка увеличилась на 45% или на $3,4 млн. Рост доходов связан с увеличением поставок более дорогого очищенного фундука.

Ключевым направлением сбыта остаются европейские государства, куда уходит более 70% продукции. За период с 1 августа 2025 года по 30 апреля 2026 года экспорт по основным рынкам распределился следующим образом:

Евросоюз: 11,2 тыс т;

Сирия: 1,3 тыс т;

Россия: 584 т;

Армения: 520 т;

Государственная программа содействия производству фундука, запущенная в Грузии в ноябре 2022 года, продолжает поддерживать отрасль. По решению грузинского правительства физические лица, владеющие или пользующиеся ореховыми садами площадью от 0,2 до 3 га, получают субсидию в виде агробаллов из расчета 500 лари на 1 га.