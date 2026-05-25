Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор – СМИ

Президент США пообщался по телефону с израильским премьером. Разговор состоялся на фоне ирано-американских переговоров по мирному соглашению.
Сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил информированный источник.
При этом он сообщал, на какие темы поговорили лидеры двух стран.
Официальных сообщений Белого дома или канцелярии премьера Израиля по этому поводу пока не поступало.
На днях СМИ сообщили, что проект соглашения между США и Ираном готов на 95%. В настояще время продолжают обсуждать точные формулировки. Дискуссии касаются конкретных пунктов о ядерном арсенале и Ормузском проливе.