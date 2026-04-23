Ливни подтопили свыше 170 домов и дворов в Ингушетии

В Ингушетии в результате сильных дождей оказались подтоплены более 170 домов и дворов. Об этом информирует 25 мая пресс-служба главы и правительства региона.
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике поступило сообщение о подтоплении низменных участков в городе Карабулак и сельском поселении Троицкое Сунженского района. Причиной стали продолжительные ливневые дожди"
– пресс-служба
В Карабулаке затопило 19 частных жилых домов и 84 придомовых территории, в Троицком – 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий.
В настоящее время местных жителей эвакуируют из домов. Ведутся также работы по откачке воды, в них задействована специальная техника.
Мониторинг обстановки осуществляют три оперативные группы.
Согласно прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение сохраняется до конца завтрашнего дня. Сильные дожди будут идти до 28 мая включительно.