Ливни подтопили свыше 170 домов и дворов в Ингушетии

Продолжительные ливневые дожди стали причиной массовых подтоплений в Сунженском районе Ингушетии. В настоящее время ведутся работы по откачке воды.

В Ингушетии в результате сильных дождей оказались подтоплены более 170 домов и дворов. Об этом информирует 25 мая пресс-служба главы и правительства региона.

"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике поступило сообщение о подтоплении низменных участков в городе Карабулак и сельском поселении Троицкое Сунженского района. Причиной стали продолжительные ливневые дожди"

– пресс-служба

В Карабулаке затопило 19 частных жилых домов и 84 придомовых территории, в Троицком – 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий.

В настоящее время местных жителей эвакуируют из домов. Ведутся также работы по откачке воды, в них задействована специальная техника.

Мониторинг обстановки осуществляют три оперативные группы.

Согласно прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение сохраняется до конца завтрашнего дня. Сильные дожди будут идти до 28 мая включительно.