Вода ушла из подтопленных домов в Дагестане и Чечне

Работа спасателей в Дагестане и Чечне увенчалась успехом – им удалось откачать воду из всех жилых домов, сейчас в подтопленных регионах проводится дезинфекция социальных объектов и жилых домов, а также ведется помощь населению.

Спасатели откачали воду во всех жилых домах и приусадебных участках в Дагестане и Чечне, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас спасатели МЧС России приступили к дезинфекции социальных объектов, жилых домов и частных территорий, а также начали оказывать населению адресную помощь, передает ТАСС.

Работы предстоит еще много - в Дагестане в 15 пунктах временного размещения остаются 522 человека, в том числе 165 детей, не вежде есть электричество, газ и вода, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Дагестана, пострадавшие от наводнений, начали получать компенсации. Выплаты перечислены 3 660 гражданам, из них 1 201 человек получили возмещение утраченного имущества, сообщили в министерстве труда и социального развития республики.