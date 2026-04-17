В Дагестане пострадавшим от наводнений начали выплачивать компенсации

Жители Дагестана, пострадавшие от наводнений, начали получать компенсации. Выплаты перечислены 3 660 гражданам, из них 1 201 человек получили возмещение утраченного имущества.

Свыше 3,5 тыс жителей в Дагестане получили денежную компенсацию после масштабных наводнений. Об этом сообщает министерство труда и социального развития Республики Дагестан на своей странице в социальной сети.

"По состоянию на сегодняшнее утро учреждения социальной защиты перечислили выплаты 3 660 гражданам, пострадавшим в результате ЧС. Из них 2 459 человек получили единовременную выплату и 1 201 человек - возмещение утраченного имущества"

- заявление

В ведомстве добавили, что деньги переводят пострадавшим сразу после того, как комиссия по ликвидации ЧС получает акты обследования.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Подъем уровня воды привел к затоплению участка федеральной трассы и прорыву дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать свыше 4 тыс местных жителей.

По последним данным, стихия подтопила 9825 жилых домов, из которых 7126 признаны поврежденными. В результате наводнения погибли шесть человек, еще более 6,2 тыс пострадали.

Кроме того, в последние дни в горах Дагестана выпало много снега. Это привело к закрытию дорог и сходу опасных оползней, которые также разрушили множество жилых домов.