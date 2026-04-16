Глава МЧС РФ поставил задачи по ликвидации паводков в Дагестане и Чечне

Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне вскоре сформирует комплексный план действий, который возьмет на личный контроль глава МЧС России Александр Куренков.

Сегодня в Москве прошло первое заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в двух республиках СКФО, которую возглавил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе заседания члены комиссии приняли решение разработать комплексный план действий по восстановлению объектов в пострадавших от непогоды районах Дагестана и Чечни, он будет сформирован и обсужден в ближайшее время, передает портал "Это Кавказ".

"Особое внимание необходимо обратить на восстановление жилых домов, транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов и систем жилищно-коммунального хозяйства"

- Александр Куренков

Также документ будет включать различные социальные аспекты, которые будут разрабатывать смежные ведомства: Минфину предстоит разработать четкий алгоритм возмещения затрат пострадавшим в результате стихии для региональных и федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзору – взять на особый контроль санитарно-эпидемиологическую обстановку в пострадавших районах.

В документе будут сформулированы предложения по компенсации понесенных сельхозпроизводителям затрат после оценки масштаба ущерба в АПК, которые представит Минсельхоз страны.

Со своей стороны Александр Куренков пообещал регулярно посещать пострадавшие регионы и лично инспектировать работу ответственных структур, добавил глава МЧС России.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дагестан готовит дополнительные меры поддержки для пострадавших от наводнения. Так, жителей республики, лишившихся имущества, освободят от транспортного, земельного и имущественного налогов. В нормативные документы будут внесены и другие поправки, заверили в пресс-службе администрации главы региона Сергея Меликова.