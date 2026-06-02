Конгресс США одобрил резолюцию о прекращении войны с Ираном

В США Палата представителей Конгресса одобрила предложенную демократами резолюцию с требованием к администрации президента остановить военные действия против Ирана.

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию, которая фактически предписывает американской администрации прекратить военные действия против Ирана. Трансляцию голосования 3 июня вел телеканал C-SPAN.

​В поддержку документа высказались 215 законодателей, против выступили 207 членов нижней палаты американского Конгресса. Таким образом, предложенная представителями Демократической партии резолюция одобрена с четвертой попытки.

​Теперь голосование по инициативе должно пройти в Сенате Конгресса США, однако даже в случае одобрения в верхней палате президент страны Дональд Трамп может наложить вето. Ранее, 19 мая, Сенат с седьмой попытки впервые поддержал аналогичную резолюцию во время процедурного голосования, но этот документ также, вероятнее всего, будет заблокирован главой государства.

​Напомним, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской Республикой.

​Позднее, 11 апреля, Иран и США провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по долгосрочному урегулированию конфликта из-за ряда противоречий. Президент США 21 апреля объявил о намерении продлить режим прекращения огня.

​Как сообщило иранское государственное телевидение ранее, Иран не намерен признавать объявленное американской стороной в одностороннем порядке перемирие и будет поступать в соответствии со своими интересами.