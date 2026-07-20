Вестник Кавказа

Израиль ударил по "пилотной зоне" рядом с ВС Ливана

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦАХАЛ открыла огонь около "пилотной зоны" на юге Ливана, где располагались ливанские военные, сообщают СМИ со ссылкой нам ливанское военное ведомство.

Израильские военные нанесли серию ударов по "пилотной зоне" на юге Ливана, где по условиям соглашения начали размещаться ливанские подразделения, пишет издание The National со ссылкой на заявление Армии Ливана.

"Командование Армии подчеркивает, что эта атака затруднит реализацию мер по развертыванию сил в "пилотных зонах"

 – The National

Сообщается, что атака произошла около города Завтар аль-Гарбия, куда ранее вошли ливанские военные для разминирования территории.

Издание не уточнило, каковы реальные причины того, почему израильские военные начали стрельбу.

Кроме того, не сообщается, были ли пострадавшие в ходе инцидента.

Напомним, договоренности, заключенные между Тель-Авивом и Бейрутом в Риме, предусматривают поэтапный уход израильских военных, разоружение отрядов шиитского движения Хезболла в "пилотных зонах".

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