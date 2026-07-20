Мэр Нью-Йорка признал отсутствие возможностей для ареста Нетаньяху

Нетаньяху собирается посетить Нью-Йорк ближайшей осенью. Глава Нью-Йорка подчеркнул, что у городских властей нет полномочий, чтобы арестовать израильского премьера.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил, что у города нет возможностей для задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

При этом он написал на своих страницах в социальных сетях, что такие возможности есть у федерального правительства, и ему следует воспользоваться ими.

"Совершенно очевидно, что у нас нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера [Международного уголовного суда]. Тем не менее федеральное правительство обладает такими полномочиями, и я призываю его присоединиться к МУС и исполнить этот ордер"

– Зохран Мамдани

Ранее глава Нью-Йорка заявлял, что правовой департамент города занимается изучением возможности для ареста Нетаньяху по ордеру МУС, если тот все-таки приедет в Нью-Йорк в сентябре для участия в высокой неделе ГА ООН. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заверил, что израильского премьера никто не арестует в Нью-Йорке.