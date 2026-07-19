Ормуз будет оставаться закрытым до окончания боевых действий – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым для судоходства до тех пор, пока США не прекратят удары по территории Исламской Республики.

Тегеран не намерен разблокировать судоходство на территории Ормузского пролива до окончания атак Вашингтона по Ирану, пишет информационное агентство Fars со ссылкой на источник.

Согласно источнику, до тех пор "пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится".

Также, по информации Fars, никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет.