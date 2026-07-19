Вестник Кавказа

Ормуз будет оставаться закрытым до окончания боевых действий – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым для судоходства до тех пор, пока США не прекратят удары по территории Исламской Республики.

Тегеран не намерен разблокировать судоходство на территории Ормузского пролива до окончания атак Вашингтона по Ирану, пишет информационное агентство Fars со ссылкой на источник.

Согласно источнику, до тех пор "пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится".

Также, по информации Fars, никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1045 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.