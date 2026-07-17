МИД РФ призвал россиян быть осторожными в Иордании

Россиянам, находящимся в Иордании, стоит соблюдать меры предосторожности из-за напряженности в регионе Ближнего Востока, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Гражданам России, которые находятся в Иордании, необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, распространившейся на королевство, соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице МИД РФ.

Также российское внешнеполитическое ведомство призвало россиян следить за официальными комментариями государственных структур – военного командования, Управления общей безопасности, а также МИД – и следовать их указаниям.

"В связи с напряженностью в регионе, распространившейся на Иорданское Хашимитское Королевство, призываем граждан России, находящихся в стране, руководствоваться следующим: соблюдать должные меры предосторожности, воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными комментариями властей"

– МИД РФ

Необходимо информировать о себе консульский отдел посольства в Аммане и встать на учет в консульстве в случае, если граждане РФ приехали в королевство временно, в качестве туристов.

"При включении сирен воздушной тревоги отказаться от перемещений по городу и оставаться в местах проживания. Иметь при себе заряженный мобильный телефон"

– МИД РФ