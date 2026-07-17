В Азербайджане от мин очистили почти 2 тыс га территории

За прошедшую неделю от мин очистили почти 2 тыс га территории Азербайджана. Саперы обезвредили 228 мин и свыше 600 боеприпасов.

Продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Азербайджана. За прошлую неделю саперы обезвредили 228 мин и выявили свыше 600 боеприпасов, которые представляли угрозу для гражданского населения.

По данным Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), минные угрозы нейтрализованы на площади около 2 тыс га. Содействие ANAMA оказывают оборонное ведомство АР, Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также частные компании.

Отметим, что с 2020 года в Азербайджане от мин погибло более 70 человек, свыше 340 получили ранения.