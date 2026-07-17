В Дагестане произошли кадровые изменения в правительстве

Глава Дагестана Федор Щукин официально назначил новых временно исполняющих обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ, а также министра финансов региона.

В Дагестане глава региона Федор Щукин назначил Анвара Шамилова врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ, а Заура Имранова на пост врио министра финансов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

До назначения на должность Анвар Шамилов занимал пост директора ППК "Фонд развития территорий". Заур Имранов ранее работал заместителем директора департамента бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи Минфина РФ.

Напомним до текущих кадровых решений в Дагестане врио главы минстроя работал Бахтияр Уллаев, а пост врио главы минфина занимал Шамиль Дабишев.