Вестник Кавказа

США изучают предложение посредников о перемирии с Ираном на 10 дней

США изучают предложение посредников о перемирии с Ираном на 10 дней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посредники направили США и Ирану предложение о 10-дневном перемирии. В Вашингтоне изучают это предложение, решение не принято, узнал портал Axios.

Предложение, направленное посредниками Вашингтону и Тегерану, анализируется в Белом доме, следует из сообщения портала Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников.

"Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня"

– сообщение портала

Мирная инициатива изучается администрацией Дональда Трампа, на этом фоне США "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

При этом, отмечает Axios, США также готовят сценарий, при котором договориться с Ираном не удастся.

Предложение посредников направлено на возвращение сторон к пунктам меморандума, остановку боевых действий и восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе. Пока ни США, ни Ирана не дали согласия на предложение посредников.

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