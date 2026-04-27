Саудовская Аравия ввела для паломников умра-визу на год

Власти Саудовской Аравии разрешили паломникам, желающим въехать в страну с целью малого хаджа – умры, посещать страну неоднократно в течение года – для них ввели специальную умра-визу.

Паломники, которые хотят и имеют возможность посетить святые для всех мусульман места в Мекке, чтобы совершить малый хадж – умру, смогут сделать это несколько раз в году - власти Саудовской Аравии изменили для них правила въезда, введя новую умра-визу, сообщило министерство хаджа и умры страны.

Новая виза действует 365 дней и дает право на несколько въездов в страну. При этом общее время нахождения в стране ограничено 90 днями, передает Podrobno.uz.

Документ имеет и другие ограничения – собираясь в поездку, паломникам нужно оформить разрешение на совершение умры через платформу Nusuk, а также заранее выбрать гостиницу, транспорт и другие услуги, связанные с поездкой.

А вот совершить полноценный хадж новая многократная виза не позволяет. Да и для повторного въезда в страну тем, кто уже пробыл в ней 90 дней, нужно будет получать свежую визу, говорится в сообщении.

Напомним, умра - малое паломничество к Каабе в Мекке, оно может проводиться в любое время года. Хадж, в отличие от умры, мусульмане могут совершать только в месяц Зуль-хиджа.