Нескольких сотрудников посольства Франции задержали в Иране

Глава МИД Франции сообщил о задержании нескольких сотрудников посольства страны в Иране. По его словам, они уже освобождены и возвращаются на родину.

В Иране задержано несколько французских дипломатов, работающих в посольстве страны в Тегеране. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава МИД Франции Жан‑Ноэль Барро.

"Их без оснований удерживали в течение нескольких часов, допрашивали, а одного из них подвергли грубому обращению"

– французский министр

Он подчеркнул, что в итоге дипломаты смогли вернуться в посольство, где они сейчас находятся в безопасности.

Барро добавил, что в ближайшие часы они отправятся во Францию.

Глава внешнеполитического ведомства также поведал, что задержанные сотрудники занимались в Иране реализацией французских программ по поддержке гражданского общества.

"Я сообщил министру иностранных дел Ирана, что это чрезвычайно серьезное и недопустимое посягательство на неприкосновенность наших агентов не останется без последствий"

– глава МИД Франции