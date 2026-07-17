Вестник Кавказа

Казахстан и Грузия цифровизируют грузоперевозки

Казахстан и Грузия цифровизируют грузоперевозки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан и Грузия вводят систему электронных разрешений e-Permit в сфере грузоперевозок. Инициатива упростит документооборот и увеличит интенсивность грузоперевозок.

Астана и Тбилиси заключили соглашения относительно запуска системы электронных разрешений e-Permit в сфере грузоперевозок. Инициатива направлена на развитие логистики в рамках Среднего коридора.  

Стороны в пилотном режиме подключатся к системе e-Permit с 22 июля этого года. В дальнейшем платформа должна полностью заменить бумажную документацию в области разрешений на перевозки, что значительно упростит юридические процедуры и ускорит перевозку грузов. 

Соглашение было подписано на заседание совместной комиссии двух стран по автомобильным перевозкам.  В рамках мероприятия Грузия и Казахстан также договорились о выделении дополнительных 6 тыс квот на перевозки, в дальнейшем стороны перейдут к безлимитному режиму выдачи разрешений.

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