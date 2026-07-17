Мбаппе назван лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Француз Килиан Мбаппе превзошел аргентинца Лионеля Месси и возглавил список бомбардиров Чемпионата мира по футболу.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом в истории ЧМ по количеству голов, сообщают СМИ.

Уточняется, что он обошел аргентинца Лионеля Месси, на счету которого 21 гол, а у Мбаппе 22 гола в 22 матчах чемпионатов мира.

В списке лучших бомбардиров за ними следуют Мирослав Клозе – 16 голов, Роналдо – 15, Гарри Кейн – 14 и Герд Мюллер – 14 голов.

Кроме того, нападающий французской команды занял первое место и в списке бомбардиров ЧМ-2026.

На его счету уже 10 забитых мечей, а у сборной Аргентины и Лионеля Месси – всего 8.

Напомним, ранее в матче за третье место сборная Франции уступила Англии со счетом 4:6.

Также сегодня в 22:00 мск ожидается встреча аргентинцев и испанцев на финальном матче чемпионата мира, где Месси все же сохраняет возможность превзойти достижение Мбаппе.