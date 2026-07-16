Бизнес в Грузии призвал власти участвовать в продвижении грузинского чая

Производители просят руководство Грузии подержать продвижение грузинского чая. Чаеводам нужны льготные кредиты.

Власти Грузии должны помочь с продвижением грузинского чая, об этом заявил глава чайной компании Greengold Ника Сиоридзе.

Прежде всего бизнесмен указал на резкое сокращение площади чайных плантаций: за последние десять лет они сократились на 54% и сейчас, несмотря на программы восстановления и другую государственную поддержку агросектора, составляют в Грузии лишь 2100 га.

"Народ должен узнать, что грузинский чай вообще существует, и люди должны попробовать этот продукт"

– Ника Сиоридзе

Глава Greengold выразил мнение, что чаеводам нужны льготные аграрные кредиты на оборотные средства, кроме того государство должно принимать участие в маркетинге. По крайней мере 10% от средств, которые тратились на восстановление плантаций и льготные агрокредиты следовало бы пустить на продвижение грузинского чая, заявил Сиоридзе в беседе с BMG.

В Грузии чаеводство начали активно развивать во времена СССР, грузинский чай как сорт известен с 1941 года, для него характерны мягкий вкус и низкое содержание танинов.

В советские годы в Грузии чайные плантации занимали около 67 тыс га, в год производилось порядка 120 т чая. Сейчас небольшие плантации остались в Имерети, Самегрело, Гурии и Аджарии.