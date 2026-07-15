В Дубае прогремели взрывы – СМИ

Взрывы прогремели в центре Дубая. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
В центре Дубая зафиксированы взрывы, информирует Рейтер со ссылкой на очевидцев.
"Взрывы слышны в центре Дубая"
– Рейтер
Информации о характере взрывов и последствиях инцидента пока нет.
Отметим, что ранее Иран атаковал базы США в Бахрейне. Также удары были нанесены по целям в Кувейте.
Напомним, что в начале июля США и Иран начали новый обмен ударами. В Тегеране считают, что Вашингтон стремится ослабить переговорные позиции Ирана.