Вестник Кавказа

В Дубае прогремели взрывы – СМИ

Дубай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрывы прогремели в центре Дубая. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В центре Дубая зафиксированы взрывы, информирует Рейтер со ссылкой на очевидцев.

"Взрывы слышны в центре Дубая"

– Рейтер 

Информации о характере взрывов и последствиях инцидента пока нет. 

Отметим, что ранее Иран атаковал базы США в Бахрейне. Также удары были нанесены по целям в Кувейте. 

Напомним, что в начале июля США и Иран начали новый обмен ударами. В Тегеране считают, что Вашингтон стремится ослабить переговорные позиции Ирана.

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