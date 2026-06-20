РФ нарастила показатели экспорта зерна на 11%

По итогам сезона 2025-2026 года российский экспорт зерна и зернобобовых культур вырос на 11%, увеличившись до 61 млн т.

Российский экспорт зерна зернобобовых культур по итогам текущего сезона превысил 61 млн т, рассказали в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Уточняется, что по сравнению с сезоном 2024-2025 экспорт вырос на 11%.

"Уверенная динамика отгрузок позволила России подтвердить лидерские позиции на мировом рынке зерна и в шестой раз подряд занять первое место по экспорту пшеницы с показателем 47 млн т (...) Доля России в глобальной структуре торговли пшеницей составила 21%"

– Объединённая зерновая компания

Специалисты также отметили, что Россия показала высокую адаптивность на фоне "макроэкономического давления, воздействия неблагоприятных климатических факторов и геополитической нестабильности, обострившейся из-за конфликта на Ближнем Востоке".

Как подчеркнули в ОЗК, конфликт США и Ирана затронул ключевой макрорегион сбыта, где РФ увеличила объемы поставок зерна в 2,4 раза.

Самыми крупными импортерами российских зерновых культур в этом сезоне стали Египет, Турция и Иран.

Среди пяти крупнейших покупателей зерна также находятся Китай и Саудовская Аравия, также поделились в Объединенной зерновой компании.

"Отгрузки пшеницы возросли с 3,4 млн т в сезоне 2024-2025 гг. до 7,5 млн т, кукурузы - с 551 тыс т до 1,3 млн т. Объем экспорта ячменя увеличился в восемь раз, достигнув 876 тыс. т"

— Объединенная зерновая компания

Также, согласно статистике, в текущем сезоне особо расширилось присутствие российской продукции на рынках стран Африки и Азиатского региона.

"В завершившемся сезоне 2025-2026 гг. Россия существенно нарастила экспортный потенциал в секторе зернобобовых культур. Объем поставок достиг рекордных 3 млн т, а основными покупателями отечественной продукции стали ключевые игроки мирового рынка: Китай, Турция, Пакистан, Индия и Бангладеш"

– Объединенная зерновая компания

Данные показатели говорят о том, что у России есть потенциал для дальнейшего расширения присутствия на международной арене, подчеркнули в ОЗК.