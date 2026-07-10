Экспорт угля РЖД через порты Юга за год вырос в 1,7 раза

Объемы экспортных отгрузок угля по сети РЖД через морские порты южных регионов России по итогам июня 2026 года увеличились в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Компания РЖД в июне 2026 года отгрузила на экспорт через порты южных регионов РФ 15,5 млн т угля, увеличив объемы поставок в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В компании отмечают, что такие результаты задали новую планку для июня. В целом общая погрузка угля на сети в минувшем месяце достигла 27,6 млн т, превысив показатели прошлого года на 11,1%, из них за рубеж ушло 16,9 млн т с ростом на 19,6%.

Доля угля в общем объеме погрузки составила 30,6% в июне 2026 года. За первое полугодие текущего года было отправлено 166 млн т угля с увеличением на 1,8%, в том числе на экспорт пришлось 93,9 млн т, что на 6,1% больше.

Напомним ранее в мае 2026 года экспортная погрузка в направлении портов Юга составила 8,1 млн т, что на 45,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Основной прирост обеспечил каменный уголь, поставки которого достигли 15,4 млн т с увеличением на 18,4%.