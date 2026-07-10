США подтвердили возможность продажи Турции истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп сможет добиться заключения соглашения о продаже истребителей F-35 турецким ВВС, заявил постоянный представитель США при НАТО, посол Мэттью Уитакер.

Турция в скором времени скорее всего сможет получить истребители F-35 - их продажа вполне возможна и сделка вскоре состоится, заявил постоянный представитель США при НАТО, посол Мэттью Уитакер.

Турецкая армия является "очень боеспособным союзником и интегрирована с Западом", отметил Уитакер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Мы должны еще больше укреплять наши отношения с Турцией. У США есть свои красные линии, однако Трамп сможет добиться заключения "правильного соглашения" о продаже истребителей F-35 турецким вооруженным силам"

- Мэттью Уитакер

Впрочем, в случае одобрения сделки процесс поставки займет определенное время, даже если Турция будет вновь принята в программу и выполнит все законодательные требования, - заявил он, напомнив: американское законодательство рассматривает вопрос о российских зенитных ракетных системах С-400 как предварительное условие для продажи Турции истребителей F-35.

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры по этому соглашению с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, - добавил он.