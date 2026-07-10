Иран заявил о намерении удерживать контроль над Ормузским проливом

Власти Ирана заявили о намерении сохранить контроль над Ормузским проливом, считая стратегическую важность этого маршрута выше наличия ядерного арсенала.

В Иране военный советник верховного лидера Мохсен Резаи назвал управление Ормузским проливом важнее наличия ядерного оружия. Об этом сообщило информационное агентство ISNA.

Советник добавил, что действия США и Израиля стали для Ирана недопустимыми, в связи с чем Тегеран готовит решительный ответ на практику ликвидации государственных лидеров.

Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия подтвердил готовность военных обеспечить безопасность судоходства, назвав попытки Вашингтона легализовать южный маршрут нарушением меморандума об исключительном контроле Тегерана за навигацией.

При этом Объединенный морской информационный центр ВМС США в воскресенье заявил о доступности южного пути около Омана, несмотря на решение Корпуса стражей Исламской революции временно закрыть движение по проливу.

Напомним, ранее Центральное командование ВС США отчиталось о нанесении серии ударов по Ирану в ответ на обстрел кипрского торгового судна в Ормузском проливе, после чего Тегеран осуществил ответные атаки.