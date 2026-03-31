В Казахстане обнаружили три редких захоронения эпохи неолита

В Аулиекольском районе Казахстана выявили три захоронения VII–V тыс до н. э. Захоронения связаны с древними культурами Центральной Азии.

На севере Казахстана археологи обнаружили три уникальных захоронения переходного периода от мезолита к неолиту. Находки датируются VII–V тыс до н. э.

Команда Костанайского университета сделала открытие в археологическом комплексе Шили в Аулиекольском районе. Захоронения были расположены под полом полуземлянки, что стало необычной особенностью этой находки.

Как отметили исследователи, этот тип захоронения является традиционным для некоторых культур Центральной Азии. Открытие позволит расширить знания о древних культурах этого региона.

Отметим, что в северной части Казахстана указанного периода распространены памятники атбасарской культуры.