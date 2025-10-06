Вестник Кавказа

Археологам в Чечне улыбнулась удача

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Археологи в Чечне раскопали раннее неизвестное поселение бронзового века, которое скрывалось под наслоениями построек времен Золотой Орды – оно оказалось нетронутым на протяжении четырех тысячелетий.

Археологам, работавшим на раскопках стоянки времен Золотой Орды в чеченском поселении "Искринское-1", улыбнулась настоящая удача: под культурным слоем они обнаружили более древний памятник эпохи средней бронзы, сообщили ученые сегодня на пресс-конференции, посвященной новым страницы истории Чечни через призму археологии.

Исследование поселения фактически превратилось в детективную историю после того как на территории, которая не обещала никаких археологических сенсаций, под слоем золотоордынского показались другие, более древние постройки, передает РИА Новости.

"Когда археологи дошли до террасы, здесь их и ждал сюрприз. Под слоем Золотой Орды был другой слой. Археологи прокопали его и, к большому удивлению, увидели, что под ним залегает большой слой эпохи средней бронзы, причем непотревоженный"

- старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН Роман Мимоход

Уже позже ученые выяснили, что это поселение относится к гинчинской культуре, а это вторая четверть - конец третьего тысячелетия до н.э., которое существовало еще за четыре тысячелетия до нашего времени.

Раскопки на месте уникальной находки продолжаются.

