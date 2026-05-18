Рост цен заставил российских туристов сократить расходы в Турции

Российские туристы в Турции стали чаще отказываться от расходов за пределами гостиниц и тщательнее планировать бюджет. Отдыхающие отдают предпочтение системе "все включено" из-за резкого роста цен.

Представитель туристической отрасли в Анталье Махинур Озтепе заявила, что российские туристы в Турции стали чаще отказываться от спонтанных трат вне гостиниц. Об этом она сообщила агентству РИА Новости

Россияне начали тщательнее планировать бюджет из-за роста цен в ресторанах, пляжных клубах и сфере развлечений. Отдыхающие интересуются акциями, скидками и бесплатными услугами еще до приезда на курорт.

Многие туристы предпочитают проводить время на территории отелей с системой "все включено", сокращая расходы на питание и дополнительные экскурсии. Средний чек в заведениях Турции за год вырос на 20–30%. Ужин на двоих в Анталье и Бодруме сейчас обходится в 2,5–4 тыс турецких лир (около $55–90 или 5–8 тыс рублей).

Аренда пляжных лежаков на ряде курортов достигает 1,5 тыс лир (около $33 или 3 тыс рублей) за день, а стоимость морских экскурсий для семьи превышает 10 тыс лир (более $220 или 20 тыс рублей). Из-за этого часть ресторанов и магазинов начала активнее предлагать дневные скидки для привлечения иностранцев.

Власти Турции следят за стоимостью услуг и намерены сохранять комфортные условия для отдыхающих. В 2026 году Ассоциация турагентств страны (TÜRSAB) ожидает прибытия от 4,5 до 6 млн россиян.