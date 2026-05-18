Владимир Путин и Си Цзиньпин углубили отношения России и Китая

В Доме народных собраний в столице Китая Пекине прошли переговоры на высшем уровне президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых стороны подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня после торжественной встречи российского лидера на площади Тяньаньмэнь провели переговоры в узком составе, после которых встреча лидеров продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.

Главной темой встречи стало двухстороннее сотрудничество: после встречи с китайским лидером тет-а-тет, которая прошла в традиционно дружественном и доверительном ключе, Владимир Путин дал оценку партнерству Москвы и Пекина, назвав его образцом межгосударственных связей в новую эпоху: оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга и не раз прошло испытания на прочность.

"Будем развивать сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги создают хорошую базу для устойчивого развития в направлении многополярного мира"

- Владимир Путин

Си Цзиньпин поддержал заявление российского лидера, отметив, что отношения двух стран вступили в новый этап - более результативного и ускоренного развития.

"Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые... договоренности, в полной мере использовать исторические возможности, чтобы заложенный фундамент стал прочнее"

- Си Цзиньпин

Делегации двух стран на встрече обсудили двусторонний товарооборот, который за последние четверть века вырос в 30 раз. Их участники отметили: отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела. Связка Москвы и Пекина сейчас, в период мировых кризисов, особенно востребована, отметил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув: Россия на фоне кризиса на Ближнем Востоке остается надежным поставщиком ресурсов, а Китай - ответственным потребителем.

Также глава российского государства заявил о том, что российско-китайские отношения "вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Он отметил: фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям, в полной мере сохраняет свою актуальность. Также Россия и Китай отстаивают право всех стран на своеобразие и суверенное развитие в условиях формирующегося полицентричного мира, и сложившиеся отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела.

Москва и Пекин строят диалог на основе равноправия и учета интересов друг друга, он направлен на процветание их народов, и это - образец межгосударственных связей в современном мире в новую эпоху, основанный на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.

У двух стран множество общих проектов, а российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики является локомотивом экономического сотрудничества.

В числе приоритетов двух стран - крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и высоких технологиях, отметил российский президент.

В свою очередь китайский лидер отметил: политическое доверие России и Китая в последние годы укрепилось, а сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике продолжает развиваться.

"В последние годы в условиях сложной и нестабильной международной обстановки Китай и Россия развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на основе равенства, взаимного уважения, добросовестности и взаимовыгодного сотрудничества"

- Си Цзиньпин

Политическое взаимное доверие двух стран постоянно укрепляется, а сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники неуклонно развивается, отметил председатель КНР.

Также Си Цзиньпин заявил, что РФ и Китай должны полноценно реализовать договоренности, достигнутые в рамках продления договора о добрососедстве.

По итогам встречи в Доме народных собраний президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.

Это весьма массивный программный документ, включающий 47 страниц, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.

Также лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве новой железной дороги через Забайкальск: речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Он позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки.

В целом делегации двух стран приняли 20 документов, некоторые из них подписаны их лидерами двух стран. Это межправительственные, межведомственные и коммерческие документы об углублении сотрудничества в сфере атомной энергетики, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях.