Ханкенди, Агдере и Ходжалы прирастают новыми жителями

Освобожденные от армянской оккупации города Азербайджана обретают все новых жителей – на новом месте бывших вынужденных переселенцев ждут новые дома и квартиры, а также современная удобная и практичная инфраструктура.

За годы, прошедшие после освобождения от армянской оккупации городов Карабаха и Восточного Зангезура, в них вернулись тысячи бывших вынужденных переселенцев, сообщил, выступая в Баку на сессии "Постконфликтное городское планирование: восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего", прошедшей в рамках Всемирного форума городов (WUF13), специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

"В освобожденные от оккупации Ханкенди вернулась 71 семья (302 человека), в Агдере — 857 семей (3341 человек), в Ходжалы - 1083 семьи (4510 человек)"

- Эльчин Юсубов

Бывшие вынужденные переселенцы охотно возвращаются в родные места: здесь их ждут новые дома и квартиры в благоустроенных многоэтажках, прекрасная современная инфраструктура и новые возможности для работы на благо общества, отметил чиновник, передает Trend.

Напомним, в Баку проходит третий день Всемирного форума городов (WUF13), в работе которого принимают участие более 40 тысяч делегатов из 182 стран. Он проходит под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и продлится до 22 мая.