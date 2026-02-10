Шуша побратается с Трабзоном

Азербайджанский город Шуша и турецкий город Трабзон сегодня станут побратимами, об этом рассказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он напомнил, что ранее были установлены побратимские и партнерские отношения между Шушой и девятью городами.

"Сегодня будет подписан меморандум о побратимстве с турецким городом Трабзон. Таким образом, их число достигнет 10"

– Айдын Керимов

Спецпредставитель президента также рассказал, что на данный момент в Шуше удалось полностью решить проблему водоснабжения – оно стабильно независимо от сезонного фактора. Что касается транспортной и коммунальной инфраструктуры, то, по словам Айдына Керимова, ее восстановление ведется ускоренными темпами.