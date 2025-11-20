Турция разместит у себя немецкий комплекс Patriot

Министерство обороны Германии сегодня заявило, что с конца июня по сентябрь немецкие военные перебросят в Турцию батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и около 150 военных - они заменят там подразделение армии США.
"Германия берет на себя больше ответственности в рамках НАТО. Это делаем мы на восточном фланге, на Крайнем Севере и теперь также на юго-восточном фланге Альянса в Турции"
- министр обороны ФРГ Борис Писториус
Ротация будет проведена для немецких военных из города Хузум (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) – теперь они будут дислоцированы в Турции, передает Report.
В последний раз Patriot размещались в Турции в 2015 году в рамках миссии НАТО Active – они находились в районе Кахраманмараша, на расстоянии около 120 км от границы с Сирией, говорится в сообщении.