Турция разместит у себя немецкий комплекс Patriot

Германия отправит свой комплекс Patriot на юго-восток Турции – он позволит стране противостоять эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявили в Бундесвере.

Министерство обороны Германии сегодня заявило, что с конца июня по сентябрь немецкие военные перебросят в Турцию батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и около 150 военных - они заменят там подразделение армии США.

"Германия берет на себя больше ответственности в рамках НАТО. Это делаем мы на восточном фланге, на Крайнем Севере и теперь также на юго-восточном фланге Альянса в Турции"

- министр обороны ФРГ Борис Писториус

Ротация будет проведена для немецких военных из города Хузум (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) – теперь они будут дислоцированы в Турции, передает Report.

В последний раз Patriot размещались в Турции в 2015 году в рамках миссии НАТО Active – они находились в районе Кахраманмараша, на расстоянии около 120 км от границы с Сирией, говорится в сообщении.