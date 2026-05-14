Туристов из мусульманских стран встретит маршрут "Салам, Дагестан"

В Дагестане появился новый туристический маршрут, ориентированный на иностранных гостей из мусульманских стран, сообщил сегодня министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

"Разработали новый туристический маршрут "Салам, Дагестан". На начало июня текущего года запланирована организация информационно-ознакомительного тура по программе этого маршрута для 25 туроператоров из стран Центральной Азии и Ближнего Востока"

= Эмин Мерданов

Дагестан активно готовится к открытию туристического сезона – в регионе благоустраивают туристические локации, в соответствии с ГОСТом формируют четыре пляжа - в Каспийске, Зеленоморске, Дербентском районе и Избербаше. В республике строится "Каспийский прибрежный кластер", рассказал министр, передает портал "Это Кавказ".

Поведал министр и о перспективах предстоящего высокого сезона: несмотря на урон, который нанесла непогода, все ключевые туристические объекты приведены в порядок и готовы к работе в штатном режиме. Также, как обычно, В Дагестане пройдут традиционные летние фестивали, форумы и выставки.

Туризм в регионе становится все разнообразнее: к традиционным пляжным видам отдыха и к походам в горах добавился культурно‑познавательный, этнографический, гастрономический, экстремальный туризм, и власти делают все возможное для того, чтобы представить республику гостям на должном уровне, подытожил Эмин Марданов.