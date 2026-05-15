Запад поощрял беспорядки в Тбилиси – Каха Каладзе

Плакат Кахи Каладзе
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Каха Каладзе заявил, что представители стран Запада поощряли радикальные действия против грузинской власти во время акций протеста в конце 2024 года.

Генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страны Запада не осудили радикальные действия ряда оппозиционеров во время акций протеста в Грузии. По словам Каладзе, европейские политики своими заявлениями способствовали дальнейшей эскалации. 

"Они поощряли, способствовали тому, чтобы поляризация еще больше углубилась, представители общества противостояли друг другу, осуществился революционный сценарий в стране. Конечно же, эти процессы протекали при их непосредственном участии"

– Каха Каладзе 

Напомним, что в конце 2024 года Тбилиси стал ареной противостояния оппозиции и силовых структур Грузии на фоне решения правительства приостановить процесс евроинтеграции страны. Митинги переросли в уличные бои полиции и оппозиции.

