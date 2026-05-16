Сергей Лавров: проект АЭС "Бушер" – вопрос исключительно Москвы и Тегерана

Глава МИД России заявил, что все вопросы, связанные с АЭС "Бушер", должны решаться исключительно Москвой и Тегераном. По словам Лаврова, работы на станции возобновились.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что проект АЭС "Бушер" является вопросом исключительно Москвы и Тегерана. По словам главы дипведомства, строящаяся станция никогда не входила в рестрикционные списки, к ней не применяются положения договоренностей об иранском атоме от 2015 года.

"Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской Республики Иран"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, строительный процесс продолжается, сотрудники станции начали возвращаться из эвакуации.

Ранее стало известно, что "Росатом" приступил к строительным работам на АЭС "Бушер", остановленным после начала иранской войны.