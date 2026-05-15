Причину приостановки проекта "Свобода" назвали в США

Американская операция "Проект Свобода" продлилась с 3 по 6 мая. Она была начата Соединенными Штатами, чтобы освободить суда, застрявшие из-за блокады в Персидском заливе.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал главную причину приостановки операции "Проект Свобода".

По его словам, это произошло по просьбе Пакистана.

Американский госсекретарь подчеркнул, что Исламабад предложил рассмотреть возможность достижения договоренности при условии прекращения проекта, передает Clash Report.

"Пакистанцы сказали: "Если вы, ребята, остановите проект "Свобода", мы думаем, что сможем прийти к соглашению". Мы пошли им навстречу и согласились его остановить"

– Марко Рубио

Напомним, 3 мая президент США Дональд Трамп дал старт операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, в рамках которой планировалось освобождать суда, застрявшие из-за блокады в Персидском заливе. Через несколько дней Вашингтон поставил данную операцию на паузу. В США объяснили, что приняли такое решение, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

