Стали известны причины взрыва на заправке в Пятигорске

Взрыв на газовой заправке в Пятигорске спровоцировала разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщило СУ СК Ставрополья.

Причиной взрыва на газовой заправке в Пятигорске стала разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщило СУ СК Ставрополья.

"По данным следствия, днем 16 мая текущего года на автозаправочной станции города Пятигорска в процессе перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси"

- сообщение

Еще одна причина чрезвычайного происшествия - это то, что на автозаправочной станции эксплуатировалось газовое оборудование, не соответствующее требованиям безопасности и здоровья потребителей, отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что накануне, 16 мая, на АЗС в Пятигорске прогремел взрыв при разгрузке автомобиля-газовоза. После взрыва на заправке начался пожар. На ликвидацию чрезвычайной ситуации были направлены все силы и средства. В ликвидации пожара участвовали 50 сотрудников МЧС и восемь единиц пожарной техники, в результате взрыва на заправке пострадали два человека.