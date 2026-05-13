В Израиле заявили о скором окончании иранской войны

Министр юстиции Израиля Левин заявил, что окончание войны Ирана и США – это дело ближайших недель. При этом он выступил против преждевременного завершения конфликта.

Глава Минюста Израиля Ярив Левин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в течение двух-трех недель. По словам Левина, это не вопрос месяцев.

"Я думаю, что это не займет много времени. Я не могу сказать наверняка, но это скорее вопрос недель, чем месяцев"

– Ярив Левин

Однако Левин отметил опасность преждевременного прекращения боевых действий. По его словам, подобный сценарий будет иметь деструктивные последствия для ситуации в мире.

Отметим, что Вашингтон ранее отверг мирный проект Ирана из 14 предложений.