В Израиле заявили о скором окончании иранской войны

Министр юстиции Израиля Левин заявил, что окончание войны Ирана и США – это дело ближайших недель. При этом он выступил против преждевременного завершения конфликта.

Глава Минюста Израиля Ярив Левин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в течение двух-трех недель. По словам Левина, это не вопрос месяцев. 

"Я думаю, что это не займет много времени. Я не могу сказать наверняка, но это скорее вопрос недель, чем месяцев"

– Ярив Левин 

Однако Левин отметил опасность преждевременного прекращения боевых действий. По его словам, подобный сценарий будет иметь деструктивные последствия для ситуации в мире. 

Отметим, что Вашингтон ранее отверг мирный проект Ирана из 14 предложений.

