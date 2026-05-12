Ереван начал подготовку к чемпионату мира по каратэ

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании выделило 270 млн драмов (около $710 тыс) на подготовку к проведению в Ереване в 2027 году чемпионата мира по каратэ U21.
Ожидается, что в мировом турнире примут участие порядка трех тысяч спортсменов и тренеров. На указанные средства Федерация каратэ страны проведет ряд подготовительных мероприятий, передает Sputnik Армения.
В минувшем 2025 году Армения приняла чемпионат Европы по каратэ среди взрослых, на котором армянские спортсмены завоевали две бронзовые медали.
Напомним, чемпионат мира по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и молодежи (U21) - это ключевое мировое первенство для спортсменов в возрасте до 21 года, которое проводится раз в два года. Ближайший крупный турнир 2026 World Cadet, Junior & U21 Championships пройдет в городе Бельско-Бяла (Польша) с 14 по 18 октября 2026 года.