Air Astana в четыре раза нарастит число авиарейсов в Грузию

Руководство казахстанской национальной авиакомпании Air Astana приняло решение нынешним летом нарастить число своих рейсов в Грузию с 6 до 24 в неделю, к ее программе подключится и лоукостер FlyArystan.

Крупнейший казахстанский авиаперевозчик, национальная авиакомпания Air Astana, наращивает число авиарейсов в Грузию с 6 до 24 в неделю, заявила в эфире Первого канала Грузии региональный генеральный менеджер авиакомпании по Кавказу Карлыгаш Омурбаева.

"Если зимой мы выполняем 6 рейсов в неделю, то в летние месяцы их число постепенно возрастает, и к июню-июлю оно уже достигает 22 рейсов. В этом году мы увеличили частоту полетов на два рейса, а это значит, что в общей сложности мы будем выполнять 24 рейса в неделю"

- Карлыгаш Омурбаева

Еше один важный аспект - с этого лета Air Astana будет сотрудничать с лоукостером FlyArystan, а значит, полеты будут не только выполняться чаще, но и станут дешевле для путешественников: компании будут совместно использовать самолет одной из них в рамках код-шеринга, передает Sputnik Грузия.

В летнем графике полетов появятся два новых направления – Алматы-Кутаиси и Астана-Кутаиси, где FlyArystan будет оператором, а Air Astana –перевозчиком, говорится в сообщении.