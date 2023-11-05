Семь каратистов из Азербайджана стали чемпионами Европы

Каратисты из Азербайджана выиграли девять медалей по итогам чемпионата Европы по карате фудокан, состоявшемся в Румынии. Об этом рассказали в Федерации карате Азербайджана.

Спортсмен Бабек Галамзаде стал чемпионом Старого Света, взяв верх над всеми противниками в абсолютной весовой категории по индивидуальному кумите в категории взрослых.

Каратисты Эльмир Казымзаде (10-11 лет, 40 кг), Горхмаз Сафарли (14-15 лет, 65 кг), Раван Ширинов (16-17 лет, 65 кг), Эльтон Алиев (16-17 лет, 75 кг), Мехди Абдуллаев (16-17 лет, +75 кг) и Таир Алекберов (U-21, +75 кг) завоевали золотые награды в своих категориях.

Кроме того, Али Гаджиев (U-21, 75 кг) взял серебряную награду, а Айхан Пиргулиев (16-17 лет, 65 кг) стал обладателем бронзы.

Стоит отметить, что в общей сложности в турнире участвовали почти тысяча спортсменов из 22 стран.