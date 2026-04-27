Власти Ирана обещают вернуть интернет в страну

Попасть в интернет скоро снова смогут жители Ирана – возвращение доступа к "мировой паутине" обещают власти Исламской Республики.

Интернет в скором времени снова будет доступен в Иране, такое сообщение распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) со ссылкой на офис президента ИРИ.

В нем поясняется, что доступ в интернет был ограничен из-за заботы о национальной безопасности, особенно необходимой в условиях военного времени. Уточняется, что ограничения не станут постоянными.

Стоит отметить, что интернет в Иране был практически полностью заблокирован 28 февраля, в первый же день военной операции США и Израиля против Исламской Республики. Отключение интернета в Иране таким образом стало одним из самых длительных в мировой практике.

Ранее интернет в ИРИ, заодно с мобильной связью, отключили во время масштабным протестов 8 января текущего года. Ограничения частично сняли 17 января.