Россия стала лидером по экспорту нефти в Индию и Китай

ОПЕК: нефть из России составила большую часть нефтяного импорта Индии и Китая в марте этого года.

РФ стала лидером по поставкам нефти в Китай и Индию в марте этого года, передает ОПЕК. 

Объем российского нефтяного экспорта в Индию составил 2 млн баррелей в день, что стало наиболее высоким показателем с июня 2025 года. После России в списке экспортеров идет Саудовская Аравия, поставки которой в Индию составляют свыше 600 тыс баррелей в сутки. На третьем месте по поставкам – Ангола (330 тыс баррелей в сутки). 

Суммарные поставки нефти в КНР упали на 750 тыс баррелей в сутки в марте. РФ удержала лидерство по экспорту с долей в 20%, дальше идут Саудовская Аравия и Малайзия (12% и 11% соответственно). 

