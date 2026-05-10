В нашей повестке нет вопроса выхода из ЕАЭС – Ален Симонян

Ален Симонян заявил, что Ереван не обсуждает вопроса о выходе из ЕАЭС. Армения готова к диалогу по этому вопросу с партнерами.

"В нашей повестке нет такого вопроса"

– Ален Симонян

По словам Симоняна, Ереван готов к консультациям с партнерами организации по всем спорным вопросам. Как отметил спикер парламента РА, Армения настроена на диалог и не намерена выдвигать требований.

"Что-то предложим мы, что-то они. Это политика, а не брак и развод. У нас нет целей (развестись - ред.), требовать алименты, делить детей, и мы против таких разговоров"

– Ален Симонян

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен одномоментно разрывать связи с ЕАЭС. Ереван не намерен проводить полемику по этому вопросу.