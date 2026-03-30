Делегация ПАСЕ обсудила в Ереване подготовку к парламентским выборам в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Армению прибыла с визитом делегация ПАСЕ. В ходе поездки представители ПАСЕ обсудили вопросы, касающиеся подготовки к ближайшим парламентским выборам в Армении.

В Ереване состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии Армении Ваагна Овакимяна и делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, возглавляемой Дамьеном Котье. Об этом рассказали 12 мая в ЦИК республики.

Центральной темой разговора стала подготовка к ближайшим парламентским выборам в Армении. Обсуждались также законодательное регулирование предвыборной агитации и в целом избирательное законодательство.

Кроме того, в ходе визита в Армению делегация ПАСЕ встретилась с вице-спикером парламента республики, главой делегации НС в ПАСЕ Рубеном Рубиняном и членами делегации Соном Казаряном, Рипсиме Григорян, Арусяк Джулакян, Арменом Рустамяном и Арменом Геворкяном.

Стороны коснулись вопросов, касающихся предвыборного и политического процессов в Армении.

Напомним, ближайшие выборы в парламент Армении состоятся 7 июня.

