Делегация ПАСЕ обсудила в Ереване подготовку к парламентским выборам в Армении

В Ереване состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии Армении Ваагна Овакимяна и делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, возглавляемой Дамьеном Котье. Об этом рассказали 12 мая в ЦИК республики.
Центральной темой разговора стала подготовка к ближайшим парламентским выборам в Армении. Обсуждались также законодательное регулирование предвыборной агитации и в целом избирательное законодательство.
Кроме того, в ходе визита в Армению делегация ПАСЕ встретилась с вице-спикером парламента республики, главой делегации НС в ПАСЕ Рубеном Рубиняном и членами делегации Соном Казаряном, Рипсиме Григорян, Арусяк Джулакян, Арменом Рустамяном и Арменом Геворкяном.
Стороны коснулись вопросов, касающихся предвыборного и политического процессов в Армении.
Напомним, ближайшие выборы в парламент Армении состоятся 7 июня.