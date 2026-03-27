Выборы в Армении: кандидатура Пашиняна выдвинута на пост премьера

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера на выборах в июне, об этом сообщил сам Пашинян, глава партии "Гражданский договор".

Он поделился в внутри партии прошли два тура внутренних выборов, в результате которых он вновь будет претендовать на пост премьера страны.

"Благодарю всех моих друзей по партии за оказанное мне очередное доверие, за оказанную честь возглавить избирательный список партии "Гражданский договор" и стать кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения"

– Никол Пашинян

Выборы в парламент Республики Армении назначены на 7 июня этого года, партия, которая получит большинство мест в парламенте, изберет премьер-министра страны.