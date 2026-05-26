Письмо о возможной денонсации соглашения по газу получено Ереваном от Москвы

Армянская сторона получила от РФ письмо, в котором Москва предупреждает о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, соответствующее сообщение распространил МИД Армении.

"По состоянию на 15:00 получено письмо, адресованное министерству территориального управления и инфраструктур Армении"

– пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян

Она подчеркнула, что послание было передано профильному ведомству. Его содержание будет изучено, и, если понадобится, Ереван отреагирует на него, добавила Бадалян.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Армении официально передало Еревану письмо за подписью министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В нем содержится предупреждение о возможности временной приостановки или односторонней денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в случае, если Армения продолжится продвигаться по пути вступления в ЕС.